Скороходова(Долгова) (Долгова) Евфимия (Афимья) Иванова 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова(Долгова) (Долгова) Евфимия (Афимья) Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Долгов Иван Данилович

Мать: Долгова Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Алексей Степанов

Рождение ребёнка
12.10.1844

Дочь: Гусева(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Алексеева

Отец ребёнка: Скороходов Алексей Степанов

Рождение ребёнка
1848

Сын: Скороходов Алексей Алексеев

Отец ребёнка: Скороходов Алексей Степанов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Скороходова) Февронья Алексеевна

Отец ребёнка: Скороходов Алексей Степанов

Рождение ребёнка
29.11.1852

Сын: Скороходов Савелий Алексеев

Отец ребёнка: Скороходов Алексей Степанов

Рождение ребёнка
09.07.1855

Сын: Скороходов Илья Алексеев

Отец ребёнка: Скороходов Алексей Степанов

Рождение ребёнка
1858

Сын: Скороходов Илларион Алексеев

Отец ребёнка: Скороходов Алексей Степанов

Смерть
Неизвестно

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