Скороходова(Долгова) (Долгова) Евфимия (Афимья) Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Долгов Иван Данилович
Мать: Долгова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1844
Дочь: Гусева(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Алексеева
Отец ребёнка: Скороходов Алексей Степанов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Скороходов Алексей Алексеев
Отец ребёнка: Скороходов Алексей Степанов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Скороходова) Февронья Алексеевна
Отец ребёнка: Скороходов Алексей Степанов
Рождение ребёнка
29.11.1852
Сын: Скороходов Савелий Алексеев
Отец ребёнка: Скороходов Алексей Степанов
Рождение ребёнка
09.07.1855
Отец ребёнка: Скороходов Алексей Степанов
Рождение ребёнка
1858
Сын: Скороходов Илларион Алексеев
Отец ребёнка: Скороходов Алексей Степанов
Смерть
Неизвестно