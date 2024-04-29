Гусева(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1844
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Гусев Платон Никитин
Рождение ребёнка
1869
Сын: Гусев Павел Платонов
Отец ребёнка: Гусев Платон Никитин
Рождение ребёнка
1872
Сын: Гусев Мирон Платонов
Отец ребёнка: Гусев Платон Никитин
Рождение ребёнка
10.08.1875
Отец ребёнка: Гусев Платон Никитин
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.12.1877
Сын: Гусев Федор Платонов
Отец ребёнка: Гусев Платон Никитин
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.10.1880
Дочь: Дронова(Гусева) (Гусева) Пелагея Платоновна
Отец ребёнка: Гусев Платон Никитин
Рождение ребёнка
08.04.1883
Дочь: Хренова(Гусева) (Гусева) Ирина (Арина) Платонова
Отец ребёнка: Гусев Платон Никитин
Рождение ребёнка
21.02.1888
Сын: Гусев Иван Платонов
Отец ребёнка: Гусев Платон Никитин
Смерть
Неизвестно