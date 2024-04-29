Гусева(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Алексеева 12.10.1844 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГусева(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Алексеева

Гусева(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1844

Отец: Скороходов Алексей Степанов

Мать: Скороходова(Долгова) (Долгова) Евфимия (Афимья) Иванова

Рождение ребёнка
1863

Сын: Гусев Спиридон Платонов

Отец ребёнка: Гусев Платон Никитин

Рождение ребёнка
1869

Сын: Гусев Павел Платонов

Отец ребёнка: Гусев Платон Никитин

Рождение ребёнка
1872

Сын: Гусев Мирон Платонов

Отец ребёнка: Гусев Платон Никитин

Рождение ребёнка
10.08.1875

Сын: Гусев Лаврентий Платонов

Отец ребёнка: Гусев Платон Никитин

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.12.1877

Сын: Гусев Федор Платонов

Отец ребёнка: Гусев Платон Никитин

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.10.1880

Дочь: Дронова(Гусева) (Гусева) Пелагея Платоновна

Отец ребёнка: Гусев Платон Никитин

Рождение ребёнка
08.04.1883

Дочь: Хренова(Гусева) (Гусева) Ирина (Арина) Платонова

Отец ребёнка: Гусев Платон Никитин

Рождение ребёнка
21.02.1888

Сын: Гусев Иван Платонов

Отец ребёнка: Гусев Платон Никитин

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.