Скороходов Илларион Алексеев 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Илларион Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Скороходов Алексей Степанов

Мать: Скороходова(Долгова) (Долгова) Евфимия (Афимья) Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова Матрона Сергеева

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Скороходов Петр Илларионов

Мать ребёнка: Скороходова Матрона Сергеева

Рождение ребёнка
23.08.1882

Дочь: (Скороходова) Наталья Илларионова

Мать ребёнка: Скороходова Матрона Сергеева

Рождение ребёнка
23.02.1884

Дочь: (Скороходова) Евдокия Илларионова

Мать ребёнка: Скороходова Матрона Сергеева

Рождение ребёнка
11.10.1886

Дочь: (Скороходова) Прасковья Илларионова

Мать ребёнка: Скороходова Матрона Сергеева

Рождение ребёнка
11.03.1888

Сын: Скороходов Александр Илларионов

Мать ребёнка: Скороходова Матрона Сергеева

Рождение ребёнка
07.07.1890

Дочь: (Скороходова) Акулина Илларионова

Мать ребёнка: Скороходова Матрона Сергеева

Рождение ребёнка
10.08.1893

Сын: Скороходов Фотий Илларионов

Мать ребёнка: Скороходова Матрона Сергеева

Рождение ребёнка
20.02.1895

Сын: Скороходов Иван Илларионов

Мать ребёнка: Скороходова Матрона Сергеева

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Скороходова) Наталья Илларионова

Мать ребёнка: Скороходова Матрона Сергеева

Смерть
Неизвестно

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