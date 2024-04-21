Скороходова Матрона Сергеева
Место рождениядер.Урусово
Дата рождения1859
Дата смерти12.09.1913
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Сергей Иванов
Мать: не указана
Сын: Скороходов Петр Илларионов
Отец ребёнка: Скороходов Илларион Алексеев
Дочь: (Скороходова) Наталья Илларионова
Отец ребёнка: Скороходов Илларион Алексеев
Дочь: (Скороходова) Евдокия Илларионова
Отец ребёнка: Скороходов Илларион Алексеев
Дочь: (Скороходова) Прасковья Илларионова
Отец ребёнка: Скороходов Илларион Алексеев
Сын: Скороходов Александр Илларионов
Отец ребёнка: Скороходов Илларион Алексеев
Дочь: (Скороходова) Акулина Илларионова
Отец ребёнка: Скороходов Илларион Алексеев
Сын: Скороходов Фотий Илларионов
Отец ребёнка: Скороходов Илларион Алексеев
Сын: Скороходов Иван Илларионов
Отец ребёнка: Скороходов Илларион Алексеев
Дочь: (Скороходова) Наталья Илларионова
Отец ребёнка: Скороходов Илларион Алексеев