Скороходова Матрона Сергеева 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова Матрона Сергеева

Место рождения

дер.Урусово

Дата рождения

1859

Дата смерти

12.09.1913

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Сергей Иванов

Мать: не указана

дер.Урусово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Илларион Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Скороходов Петр Илларионов

Отец ребёнка: Скороходов Илларион Алексеев

Рождение ребёнка
23.08.1882

Дочь: (Скороходова) Наталья Илларионова

Отец ребёнка: Скороходов Илларион Алексеев

Рождение ребёнка
23.02.1884

Дочь: (Скороходова) Евдокия Илларионова

Отец ребёнка: Скороходов Илларион Алексеев

Рождение ребёнка
11.10.1886

Дочь: (Скороходова) Прасковья Илларионова

Отец ребёнка: Скороходов Илларион Алексеев

Рождение ребёнка
11.03.1888

Сын: Скороходов Александр Илларионов

Отец ребёнка: Скороходов Илларион Алексеев

Рождение ребёнка
07.07.1890

Дочь: (Скороходова) Акулина Илларионова

Отец ребёнка: Скороходов Илларион Алексеев

Рождение ребёнка
10.08.1893

Сын: Скороходов Фотий Илларионов

Отец ребёнка: Скороходов Илларион Алексеев

Рождение ребёнка
20.02.1895

Сын: Скороходов Иван Илларионов

Отец ребёнка: Скороходов Илларион Алексеев

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Скороходова) Наталья Илларионова

Отец ребёнка: Скороходов Илларион Алексеев

Смерть
12.09.1913

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