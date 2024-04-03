Скороходов Алексей Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1873
Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Поликарповна
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.03.1875
Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Поликарповна
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
07.08.1877
Дочь: (Скороходова) Наталья Алексеева
Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Поликарповна
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
02.12.1879
Рождение ребёнка
17.02.1900
Смерть
Неизвестно