Скороходов Алексей Алексеев 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Алексей Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Скороходов Алексей Степанов

Мать: Скороходова(Долгова) (Долгова) Евфимия (Афимья) Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Поликарповна

Рождение ребёнка
23.01.1873

Сын: Скороходов Иван Алексеев

Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Поликарповна

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.03.1875

Сын: Скороходов Ефим Алексеев

Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Поликарповна

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
07.08.1877

Дочь: (Скороходова) Наталья Алексеева

Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Поликарповна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
02.12.1879

Дочь: (Скороходова) Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Поликарповна

Рождение ребёнка
17.02.1900

Сын: Скороходов Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Екатерина Поликарповна

Смерть
Неизвестно

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