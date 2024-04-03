Скороходов Савелий Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1852
Крещение
30.11.1852
Христорождественская церковь села Старокленское
Бракосочетание
04.?.1876
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
29.01.1880
Сын: Скороходов Семен Савельев
Мать ребёнка: Скороходова(Яшина) (Яшина) Екатерина Гаврилова
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно