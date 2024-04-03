Скороходов Савелий Алексеев 29.11.1852 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСкороходов Савелий Алексеев

Скороходов Савелий Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1852

Отец: Скороходов Алексей Степанов

Мать: Скороходова(Долгова) (Долгова) Евфимия (Афимья) Иванова

Крещение
30.11.1852
Христорождественская церковь села Старокленское
Бракосочетание
04.?.1876

Жена: Скороходова(Яшина) (Яшина) Екатерина Гаврилова

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
29.01.1880

Сын: Скороходов Семен Савельев

Мать ребёнка: Скороходова(Яшина) (Яшина) Екатерина Гаврилова

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.