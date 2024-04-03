Скороходова(Яшина) (Яшина) Екатерина Гаврилова 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСкороходова(Яшина) (Яшина) Екатерина Гаврилова

Скороходова(Яшина) (Яшина) Екатерина Гаврилова

Место рождения

с.Баловнево Данковского уезда

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Яшин Гаврила Андреев

Мать: не указана

с.Баловнево Данковского уезда
Бракосочетание
04.?.1876

Муж: Скороходов Савелий Алексеев

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
29.01.1880

Сын: Скороходов Семен Савельев

Отец ребёнка: Скороходов Савелий Алексеев

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.