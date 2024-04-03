Скороходова(Яшина) (Яшина) Екатерина Гаврилова
Место рожденияс.Баловнево Данковского уезда
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Яшин Гаврила Андреев
Мать: не указана
с.Баловнево Данковского уезда
Бракосочетание
04.?.1876
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
29.01.1880
Сын: Скороходов Семен Савельев
Отец ребёнка: Скороходов Савелий Алексеев
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно