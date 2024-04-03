(Долгова) Варвара Тимофеевна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения20.11.1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1769
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
22.11.1769
Николаевская церковь с. Лычное
Крещена иереем Иоанном Филипповым | Восприемники: Федор Акинфеев и крестьянская женка Стефанида Гордеева
Смерть
Неизвестно