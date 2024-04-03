(Долгова) Варвара Тимофеевна 20.11.1769 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Долгова) Варвара Тимофеевна

(Долгова) Варвара Тимофеевна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

20.11.1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1769

Отец: Долгов Тимофей Акинфиевич

Мать: Долгова(Ситных) (Ситных) Прасковья Степановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
22.11.1769
Николаевская церковь с. Лычное
Крещена иереем Иоанном Филипповым | Восприемники: Федор Акинфеев и крестьянская женка Стефанида Гордеева
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.