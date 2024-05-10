(Долгова) Агафья Тимофеевна 05.02.1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Долгова) Агафья Тимофеевна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

05.02.1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1778

Отец: Долгов Тимофей Акинфиевич

Мать: Долгова(Ситных) (Ситных) Прасковья Степановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
1793

Муж: Обоев Николай Яковлевич

Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
01.08.1797

Сын: Обоев Семен Николаевич

Отец ребёнка: Обоев Николай Яковлевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1798

Сын: Обоев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Обоев Николай Яковлевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1802

Сын: Обоев Афанасий Николаевич

Отец ребёнка: Обоев Николай Яковлевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Марина Николаевна

Отец ребёнка: Обоев Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
19.08.1807

Сын: Варфоломей Николаевич

Отец ребёнка: Обоев Николай Яковлевич

Сельцо Михайловка Змеевка
Рождение ребёнка
1809

Сын: Рекрут Петр Николаевич

Отец ребёнка: Обоев Николай Яковлевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
22.07.1811

Сын: Обоев Калина Николаевич

Отец ребёнка: Обоев Николай Яковлевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
21.05.1814

Сын: Игнат Николаевич

Отец ребёнка: Обоев Николай Яковлевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
06.01.1815

Дочь: Домна Николаевна

Отец ребёнка: Обоев Николай Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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