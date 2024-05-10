(Долгова) Агафья Тимофеевна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения05.02.1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.02.1778
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
1793
Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
01.08.1797
Отец ребёнка: Обоев Николай Яковлевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Обоев Николай Яковлевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1802
Сын: Обоев Афанасий Николаевич
Отец ребёнка: Обоев Николай Яковлевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Марина Николаевна
Отец ребёнка: Обоев Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
19.08.1807
Отец ребёнка: Обоев Николай Яковлевич
Сельцо Михайловка Змеевка
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Обоев Николай Яковлевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
22.07.1811
Отец ребёнка: Обоев Николай Яковлевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
21.05.1814
Сын: Игнат Николаевич
Отец ребёнка: Обоев Николай Яковлевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
06.01.1815
Дочь: Домна Николаевна
Отец ребёнка: Обоев Николай Яковлевич
Смерть
Неизвестно