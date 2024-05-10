Обоев Калина Николаевич 22.07.1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Обоев Калина Николаевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

22.07.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1811

Отец: Обоев Николай Яковлевич

Мать: (Долгова) Агафья Тимофеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Крещение
23.07.1811
Николаевская церковь с. Лычное
Крещение
23.07.1811
Никольская церковь села Лычное
Восприемники: Николай Федоров и Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
1835

Сын: Минай Калинович

Мать ребёнка: Татьяна Михеевна

Рождение ребёнка
25.10.1836

Дочь: Семенова(Обоева) (Обоева) Анастасия Калинникова

Мать ребёнка: Татьяна Михеевна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Никита Калинович

Мать ребёнка: Татьяна Михеевна

Рождение ребёнка
26.08.1843

Дочь: (Обоева) Марфа Калинникова

Мать ребёнка: Татьяна Михеевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Филипп Калинович

Мать ребёнка: Татьяна Михеевна

Смерть
Неизвестно

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