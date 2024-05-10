Обоев Калина Николаевич
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения22.07.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1811
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Крещение
23.07.1811
Николаевская церковь с. Лычное
Крещение
23.07.1811
Никольская церковь села Лычное
Восприемники: Николай Федоров и Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
1835
Сын: Минай Калинович
Мать ребёнка: Татьяна Михеевна
Рождение ребёнка
25.10.1836
Дочь: Семенова(Обоева) (Обоева) Анастасия Калинникова
Мать ребёнка: Татьяна Михеевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Никита Калинович
Мать ребёнка: Татьяна Михеевна
Рождение ребёнка
26.08.1843
Дочь: (Обоева) Марфа Калинникова
Мать ребёнка: Татьяна Михеевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Филипп Калинович
Мать ребёнка: Татьяна Михеевна
Смерть
Неизвестно