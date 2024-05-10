Обоев Николай Яковлевич
Место рожденияСельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Дата рождения1772
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1772
Отец: Яков Филиппович
Мать: Федосья Никитична
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Бракосочетание
1793
Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
01.08.1797
Мать ребёнка: (Долгова) Агафья Тимофеевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: (Долгова) Агафья Тимофеевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1802
Сын: Обоев Афанасий Николаевич
Мать ребёнка: (Долгова) Агафья Тимофеевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Марина Николаевна
Мать ребёнка: (Долгова) Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.08.1807
Мать ребёнка: (Долгова) Агафья Тимофеевна
Сельцо Михайловка Змеевка
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: (Долгова) Агафья Тимофеевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
22.07.1811
Мать ребёнка: (Долгова) Агафья Тимофеевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
21.05.1814
Сын: Игнат Николаевич
Мать ребёнка: (Долгова) Агафья Тимофеевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
06.01.1815
Дочь: Домна Николаевна
Мать ребёнка: (Долгова) Агафья Тимофеевна
Смерть
1841