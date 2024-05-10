Обоев Николай Яковлевич 1772 — найти родственников по фамилии на Familio
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Обоев Николай Яковлевич

Место рождения

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда

Дата рождения

1772

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Яков Филиппович

Мать: Федосья Никитична

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Бракосочетание
1793

Жена: (Долгова) Агафья Тимофеевна

Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
01.08.1797

Сын: Обоев Семен Николаевич

Мать ребёнка: (Долгова) Агафья Тимофеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1798

Сын: Обоев Иван Николаевич

Мать ребёнка: (Долгова) Агафья Тимофеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1802

Сын: Обоев Афанасий Николаевич

Мать ребёнка: (Долгова) Агафья Тимофеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Марина Николаевна

Мать ребёнка: (Долгова) Агафья Тимофеевна

Рождение ребёнка
19.08.1807

Сын: Варфоломей Николаевич

Мать ребёнка: (Долгова) Агафья Тимофеевна

Сельцо Михайловка Змеевка
Рождение ребёнка
1809

Сын: Рекрут Петр Николаевич

Мать ребёнка: (Долгова) Агафья Тимофеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
22.07.1811

Сын: Обоев Калина Николаевич

Мать ребёнка: (Долгова) Агафья Тимофеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
21.05.1814

Сын: Игнат Николаевич

Мать ребёнка: (Долгова) Агафья Тимофеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
06.01.1815

Дочь: Домна Николаевна

Мать ребёнка: (Долгова) Агафья Тимофеевна

Смерть
1841

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