Яков Филиппович 1734 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яков Филиппович

Место рождения

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда

Дата рождения

1734

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Филипп Сергеевич

Мать: Анна Андреевна

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Никитична

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Агафья Яковлевна

Мать ребёнка: Федосья Никитична

Рождение ребёнка
1762

Сын: Обоев Никифор Яковлевич

Мать ребёнка: Федосья Никитична

Рождение ребёнка
1765

Сын: Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Федосья Никитична

Рождение ребёнка
1772

Сын: Обоев Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Федосья Никитична

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
28.10.1776

Дочь: Челушкина Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Федосья Никитична

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1795
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

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