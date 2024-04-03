Яков Филиппович
Место рожденияСельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Дата рождения1734
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1734
Отец: Филипп Сергеевич
Мать: Анна Андреевна
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Никитична
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Агафья Яковлевна
Мать ребёнка: Федосья Никитична
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Федосья Никитична
Рождение ребёнка
1765
Сын: Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Федосья Никитична
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Федосья Никитична
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
28.10.1776
Дочь: Челушкина Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Федосья Никитична
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1795
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии