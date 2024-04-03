Челушкина Прасковья Яковлевна 28.10.1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина Прасковья Яковлевна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

28.10.1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1776

Отец: Яков Филиппович

Мать: Федосья Никитична

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
1776
Село Лычное
Воспринмники: Сергей Акинфиев и Анна Иванова
Бракосочетание
08.07.1791

Муж: Челушкин Григорий Алексеевич

Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1805

Сын: Челушкин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Челушкин Григорий Алексеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1807

Сын: Челушкин Лупп Григорьевич (Неплан)

Отец ребёнка: Челушкин Григорий Алексеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1811

Сын: Челушкин Агап Григорьевич

Отец ребёнка: Челушкин Григорий Алексеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Челушкина) Мавра Григорьева

Отец ребёнка: Челушкин Григорий Алексеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
15.09.1815

Дочь: (Челушкина) Евфимия (Афимья) Григорьевна

Отец ребёнка: Челушкин Григорий Алексеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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