Челушкина Прасковья Яковлевна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения28.10.1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
28.10.1776
Отец: Яков Филиппович
Мать: Федосья Никитична
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
1776
Село Лычное
Воспринмники: Сергей Акинфиев и Анна Иванова
Бракосочетание
08.07.1791
Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1805
Сын: Челушкин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Челушкин Григорий Алексеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1807
Сын: Челушкин Лупп Григорьевич (Неплан)
Отец ребёнка: Челушкин Григорий Алексеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1811
Сын: Челушкин Агап Григорьевич
Отец ребёнка: Челушкин Григорий Алексеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Челушкина) Мавра Григорьева
Отец ребёнка: Челушкин Григорий Алексеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
15.09.1815
Дочь: (Челушкина) Евфимия (Афимья) Григорьевна
Отец ребёнка: Челушкин Григорий Алексеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно