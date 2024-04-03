Челушкин Григорий Алексеевич
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения10.11.1772
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
10.11.1772
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
14.11.1772
Никольская церковь села Лычное
Крестил священник Феодор Григорьев | Восприемники: крестьяне помещика Змеева Ермил Митрофанов и Марья Петрова ГАРО 627\\248\\3, л.51 об.-52.
Бракосочетание
08.07.1791
Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1805
Сын: Челушкин Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Челушкина Прасковья Яковлевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1807
Сын: Челушкин Лупп Григорьевич (Неплан)
Мать ребёнка: Челушкина Прасковья Яковлевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1811
Сын: Челушкин Агап Григорьевич
Мать ребёнка: Челушкина Прасковья Яковлевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Челушкина) Мавра Григорьева
Мать ребёнка: Челушкина Прасковья Яковлевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
15.09.1815
Дочь: (Челушкина) Евфимия (Афимья) Григорьевна
Мать ребёнка: Челушкина Прасковья Яковлевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1826