Челушкин Григорий Алексеевич 10.11.1772 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Григорий Алексеевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

10.11.1772

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1772

Отец: Челушкин Алексей Демидович

Мать: Челушкин Наталья Григорьевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
14.11.1772
Никольская церковь села Лычное
Крестил священник Феодор Григорьев | Восприемники: крестьяне помещика Змеева Ермил Митрофанов и Марья Петрова ГАРО 627\\248\\3, л.51 об.-52.
Бракосочетание
08.07.1791

Жена: Челушкина Прасковья Яковлевна

Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
1805

Сын: Челушкин Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Челушкина Прасковья Яковлевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1807

Сын: Челушкин Лупп Григорьевич (Неплан)

Мать ребёнка: Челушкина Прасковья Яковлевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1811

Сын: Челушкин Агап Григорьевич

Мать ребёнка: Челушкина Прасковья Яковлевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Челушкина) Мавра Григорьева

Мать ребёнка: Челушкина Прасковья Яковлевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
15.09.1815

Дочь: (Челушкина) Евфимия (Афимья) Григорьевна

Мать ребёнка: Челушкина Прасковья Яковлевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1826

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