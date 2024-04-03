(Челушкина) Евфимия (Афимья) Григорьевна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения15.09.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1815
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
15.09.1815
Церковь села Лычного
Восприемники: Николай Яковлев и Анна Иванова
Смерть
Неизвестно