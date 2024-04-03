(Челушкина) Евфимия (Афимья) Григорьевна 15.09.1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Челушкина) Евфимия (Афимья) Григорьевна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

15.09.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1815

Отец: Челушкин Григорий Алексеевич

Мать: Челушкина Прасковья Яковлевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
15.09.1815
Церковь села Лычного
Восприемники: Николай Яковлев и Анна Иванова
Смерть
Неизвестно

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