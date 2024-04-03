Челушкин Наталья Григорьевна 1751 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Наталья Григорьевна

Место рождения

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
10.11.1772

Сын: Челушкин Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Челушкин Алексей Демидович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Челышкина(Челушкина) (Челушкина) Федосья Алексеевна

Отец ребёнка: Челушкин Алексей Демидович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1779

Сын: Челушкин Парамон Алексеевич

Отец ребёнка: Челушкин Алексей Демидович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1783

Сын: Челушкин Лев Алексеевич

Отец ребёнка: Челушкин Алексей Демидович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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