Челушкин Наталья Григорьевна
Место рожденияСело Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
10.11.1772
Сын: Челушкин Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Челушкин Алексей Демидович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Челышкина(Челушкина) (Челушкина) Федосья Алексеевна
Отец ребёнка: Челушкин Алексей Демидович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1779
Сын: Челушкин Парамон Алексеевич
Отец ребёнка: Челушкин Алексей Демидович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Челушкин Алексей Демидович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно