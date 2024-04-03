Челушкин Агап Григорьевич 1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Агап Григорьевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Челушкин Григорий Алексеевич

Мать: Челушкина Прасковья Яковлевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челушкина Прасковья

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Челушкина) Прасковья Агаповна

Мать ребёнка: Челушкина Прасковья

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Челушкина) Пелагея

Мать ребёнка: Челушкина Прасковья

Смерть
Неизвестно

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