Челушкин Агап Григорьевич
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Челушкина Прасковья
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Челушкина) Прасковья Агаповна
Мать ребёнка: Челушкина Прасковья
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Челушкина) Пелагея
Мать ребёнка: Челушкина Прасковья
Смерть
Неизвестно