Челушкин Алексей Демидович
Место рожденияСело Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Дата рождения1749
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1749
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
10.11.1772
Сын: Челушкин Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Челушкин Наталья Григорьевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Челышкина(Челушкина) (Челушкина) Федосья Алексеевна
Мать ребёнка: Челушкин Наталья Григорьевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1779
Сын: Челушкин Парамон Алексеевич
Мать ребёнка: Челушкин Наталья Григорьевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Челушкин Наталья Григорьевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1827