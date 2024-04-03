Челушкин Алексей Демидович 1749 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Алексей Демидович

Место рождения

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда

Дата рождения

1749

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Челышкин Демид Кондратьевич

Мать: Челышкина Дарья Семеновна

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
10.11.1772

Сын: Челушкин Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Челушкин Наталья Григорьевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Челышкина(Челушкина) (Челушкина) Федосья Алексеевна

Мать ребёнка: Челушкин Наталья Григорьевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1779

Сын: Челушкин Парамон Алексеевич

Мать ребёнка: Челушкин Наталья Григорьевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1783

Сын: Челушкин Лев Алексеевич

Мать ребёнка: Челушкин Наталья Григорьевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1827

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