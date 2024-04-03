Челушкин Лев Алексеевич 1783 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Лев Алексеевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1783

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Челушкин Алексей Демидович

Мать: Челушкин Наталья Григорьевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Челушкина) Анастасия Леонова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Челушкина) Варвара Леонова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1809

Сын: Челушкин Аксен Леонов

Мать ребёнка: ?

Смерть
1811
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

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