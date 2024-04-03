Челушкин Лев Алексеевич
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1783
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Челушкина) Анастасия Леонова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Челушкина) Варвара Леонова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: ?
Смерть
1811
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии