Челышкина Дарья Семеновна 1732 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкина Дарья Семеновна

Место рождения

Шацкого уезда села Баково(?)

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Шацкого уезда села Баково(?)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челышкин Демид Кондратьевич

Рождение ребёнка
1749

Сын: Челушкин Алексей Демидович

Отец ребёнка: Челышкин Демид Кондратьевич

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1752

Сын: Челышкин Филипп Демидович

Отец ребёнка: Челышкин Демид Кондратьевич

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Челышкина) Евдокия Демидовна

Отец ребёнка: Челышкин Демид Кондратьевич

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Челышкина) Евфимия (Афимья) Демидовна

Отец ребёнка: Челышкин Демид Кондратьевич

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1760

Сын: Челышкин Степан Демидович

Отец ребёнка: Челышкин Демид Кондратьевич

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1764

Сын: Челышкин Нефед Демидович

Отец ребёнка: Челышкин Демид Кондратьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1766

Сын: Челушкин Антип Демидович

Отец ребёнка: Челышкин Демид Кондратьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.12.1768

Сын: Челышкин Потап Демидович

Отец ребёнка: Челышкин Демид Кондратьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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