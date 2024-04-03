Челышкина Дарья Семеновна
Место рожденияШацкого уезда села Баково(?)
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Шацкого уезда села Баково(?)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1749
Сын: Челушкин Алексей Демидович
Отец ребёнка: Челышкин Демид Кондратьевич
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1752
Сын: Челышкин Филипп Демидович
Отец ребёнка: Челышкин Демид Кондратьевич
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Челышкина) Евдокия Демидовна
Отец ребёнка: Челышкин Демид Кондратьевич
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Челышкина) Евфимия (Афимья) Демидовна
Отец ребёнка: Челышкин Демид Кондратьевич
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1760
Сын: Челышкин Степан Демидович
Отец ребёнка: Челышкин Демид Кондратьевич
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Челышкин Демид Кондратьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Челышкин Демид Кондратьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.12.1768
Отец ребёнка: Челышкин Демид Кондратьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно