Челышкин Демид Кондратьевич 1720 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкин Демид Кондратьевич

Место рождения

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда

Дата рождения

1720

Дата смерти

08.03.1774

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Челышкин Кондратий Потапович

Мать: Челышкина Домна Григорьевна

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челышкина Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Челушкин Алексей Демидович

Мать ребёнка: Челышкина Дарья Семеновна

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1752

Сын: Челышкин Филипп Демидович

Мать ребёнка: Челышкина Дарья Семеновна

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Челышкина) Евдокия Демидовна

Мать ребёнка: Челышкина Дарья Семеновна

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Челышкина) Евфимия (Афимья) Демидовна

Мать ребёнка: Челышкина Дарья Семеновна

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1760

Сын: Челышкин Степан Демидович

Мать ребёнка: Челышкина Дарья Семеновна

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1764

Сын: Челышкин Нефед Демидович

Мать ребёнка: Челышкина Дарья Семеновна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1766

Сын: Челушкин Антип Демидович

Мать ребёнка: Челышкина Дарья Семеновна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.12.1768

Сын: Челышкин Потап Демидович

Мать ребёнка: Челышкина Дарья Семеновна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
08.03.1774
Сельцо Михайловка Змеевка Иловайского стана
Похороны
Неизвестно
Кладбище села Лычное
Свидетели погребения: Варфоломей Митрофанов и Григорий Чалушкин (одно из ранних написаний фамилии)

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