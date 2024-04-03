Челышкин Демид Кондратьевич
Место рожденияСело Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Дата рождения1720
Дата смерти08.03.1774
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1749
Сын: Челушкин Алексей Демидович
Мать ребёнка: Челышкина Дарья Семеновна
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1752
Сын: Челышкин Филипп Демидович
Мать ребёнка: Челышкина Дарья Семеновна
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Челышкина) Евдокия Демидовна
Мать ребёнка: Челышкина Дарья Семеновна
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Челышкина) Евфимия (Афимья) Демидовна
Мать ребёнка: Челышкина Дарья Семеновна
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1760
Сын: Челышкин Степан Демидович
Мать ребёнка: Челышкина Дарья Семеновна
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Челышкина Дарья Семеновна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Челышкина Дарья Семеновна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.12.1768
Мать ребёнка: Челышкина Дарья Семеновна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
08.03.1774
Сельцо Михайловка Змеевка Иловайского стана
Похороны
Неизвестно
Кладбище села Лычное
Свидетели погребения: Варфоломей Митрофанов и Григорий Чалушкин (одно из ранних написаний фамилии)