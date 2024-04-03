(Челышкина) Евдокия Демидовна
Место рожденияСело Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Сын: Андрей Ермолаевич
Отец ребёнка: Ермолай (Ермол) Петрович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно