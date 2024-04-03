(Челышкина) Евдокия Демидовна 1756 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Челышкина) Евдокия Демидовна

Место рождения

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Челышкин Демид Кондратьевич

Мать: Челышкина Дарья Семеновна

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолай (Ермол) Петрович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Андрей Ермолаевич

Отец ребёнка: Ермолай (Ермол) Петрович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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