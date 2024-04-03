Ермолай (Ермол) Петрович 1755 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолай (Ермол) Петрович

Ермолай (Ермол) Петрович

Место рождения

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда

Дата рождения

1755

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Петр Алексеевич

Мать: Марина Андреевна

Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Челышкина) Евдокия Демидовна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Андрей Ермолаевич

Мать ребёнка: (Челышкина) Евдокия Демидовна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1796

Мы используем куки для улучшения работы сайта.