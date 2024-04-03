Ермолай (Ермол) Петрович
Место рожденияСело Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Дата рождения1755
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Петр Алексеевич
Мать: Марина Андреевна
Село Подлубное Есенок тож Есенецкого стана Веневского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Сын: Андрей Ермолаевич
Мать ребёнка: (Челышкина) Евдокия Демидовна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1796