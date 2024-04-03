Челышкин Потап Демидович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения01.12.1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1768
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Челышкина Анна Ермиловна
Крещение
1768
Никольская церковь села Лычное
Крестил священник Феодор Григорьев. Восприемники - Семен Ильин и Ксения Митрофанова. ГАРО 627/248/2, л. 16.
Крещение
08.12.1768
Никольская церковь села Лычное
Крестил священник Феодор Григорьев. . ГАРО 627/248/2, л. 16. | Восприемники: Семен Ильин и Ксения Митрофанова
Смерть
Неизвестно