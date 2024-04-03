Челышкин Потап Демидович 01.12.1768 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкин Потап Демидович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

01.12.1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1768

Отец: Челышкин Демид Кондратьевич

Мать: Челышкина Дарья Семеновна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челышкина Анна Ермиловна

Крещение
1768
Никольская церковь села Лычное
Крестил священник Феодор Григорьев. Восприемники - Семен Ильин и Ксения Митрофанова. ГАРО 627/248/2, л. 16.
Крещение
08.12.1768
Никольская церковь села Лычное
Крестил священник Феодор Григорьев. . ГАРО 627/248/2, л. 16. | Восприемники: Семен Ильин и Ксения Митрофанова
Смерть
Неизвестно

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