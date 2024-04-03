Челышкина(Челушкина) (Челушкина) Федосья Алексеевна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1797
Сын: Челушкин Евлампий Игнатович
Отец ребёнка: Челушкин Игнат Емельянович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Челушкин Игнат Емельянович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Челышкина) Марина Игнатьевна
Отец ребёнка: Челушкин Игнат Емельянович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно