Челышкина(Челушкина) (Челушкина) Федосья Алексеевна 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкина(Челушкина) (Челушкина) Федосья Алексеевна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Челушкин Алексей Демидович

Мать: Челушкин Наталья Григорьевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челушкин Игнат Емельянович

Рождение ребёнка
10.10.1797

Сын: Челушкин Евлампий Игнатович

Отец ребёнка: Челушкин Игнат Емельянович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1801

Сын: Челушкин Иван Игнатович

Отец ребёнка: Челушкин Игнат Емельянович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Челышкина) Марина Игнатьевна

Отец ребёнка: Челушкин Игнат Емельянович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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