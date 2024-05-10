Игнат Николаевич 21.05.1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Игнат Николаевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

21.05.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1814

Отец: Обоев Николай Яковлевич

Мать: (Долгова) Агафья Тимофеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина (Арина) Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина (Арина) Андреевна

Крещение
25.05.1815
Никольская церковь села Лычное
Восприемники: госп. Змеева крестьяне Тихон Иванов и Васса Кириллова
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Зеновья Игнатовна

Мать ребёнка: Ирина (Арина) Андреевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Обоев Никита Игнатович

Мать ребёнка: Ирина (Арина) Андреевна

Рождение ребёнка
01.06.1852

Дочь: Акулина Игнатовна

Мать ребёнка: Ирина (Арина) Андреевна

д. Катино
Игнат и Ирина упоминаются как крестьяне помещицы Анны Николаевны Янович деревни Катино
Смерть
Неизвестно

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