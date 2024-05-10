Игнат Николаевич
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения21.05.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1814
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина (Арина) Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина (Арина) Андреевна
Крещение
25.05.1815
Никольская церковь села Лычное
Восприемники: госп. Змеева крестьяне Тихон Иванов и Васса Кириллова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Зеновья Игнатовна
Мать ребёнка: Ирина (Арина) Андреевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Ирина (Арина) Андреевна
Рождение ребёнка
01.06.1852
Дочь: Акулина Игнатовна
Мать ребёнка: Ирина (Арина) Андреевна
д. Катино
Игнат и Ирина упоминаются как крестьяне помещицы Анны Николаевны Янович деревни Катино
Смерть
Неизвестно