Семенова(Обоева) (Обоева) Анастасия Калинникова 25.10.1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенова(Обоева) (Обоева) Анастасия Калинникова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1836

Отец: Обоев Калина Николаевич

Мать: Татьяна Михеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Алексей Фролов

Отец ребёнка: Семенов Фрол Федоров

дер. Катино
Бракосочетание
12.?.1853

Муж: Семенов Фрол Федоров

Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
23.10.1855

Сын: Семенов Степан Фролович

Отец ребёнка: Семенов Фрол Федоров

д.Катино
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Петрова(Семенова) (Семенова) Дарья Фролова (Флорова)

Отец ребёнка: Семенов Фрол Федоров

дер. Катино
Смерть
Неизвестно

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