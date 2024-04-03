Семенова(Обоева) (Обоева) Анастасия Калинникова
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1836
Отец: Обоев Калина Николаевич
Мать: Татьяна Михеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семенов Фрол Федоров
дер. Катино
Бракосочетание
12.?.1853
Муж: Семенов Фрол Федоров
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
23.10.1855
Отец ребёнка: Семенов Фрол Федоров
д.Катино
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Петрова(Семенова) (Семенова) Дарья Фролова (Флорова)
Отец ребёнка: Семенов Фрол Федоров
дер. Катино
Смерть
Неизвестно