Семенов Фрол Федоров 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенов Фрол Федоров

Место рождения

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Семенов Федор Григорьев

Мать: Семенова Федосья Васильева

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Алексей Фролов

Мать ребёнка: Семенова(Обоева) (Обоева) Анастасия Калинникова

дер. Катино
Рождение ребёнка
28.07.1850

Сын: Семенов Антон Фролов

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Филипповна

Бракосочетание
12.?.1853

Жена: Семенова(Обоева) (Обоева) Анастасия Калинникова

Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
23.10.1855

Сын: Семенов Степан Фролович

Мать ребёнка: Семенова(Обоева) (Обоева) Анастасия Калинникова

д.Катино
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Петрова(Семенова) (Семенова) Дарья Фролова (Флорова)

Мать ребёнка: Семенова(Обоева) (Обоева) Анастасия Калинникова

дер. Катино
Смерть
Неизвестно

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