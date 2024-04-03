Семенов Фрол Федоров
Место рождениядер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Семенова(Обоева) (Обоева) Анастасия Калинникова
дер. Катино
Рождение ребёнка
28.07.1850
Сын: Семенов Антон Фролов
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Филипповна
Бракосочетание
12.?.1853
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
23.10.1855
Мать ребёнка: Семенова(Обоева) (Обоева) Анастасия Калинникова
д.Катино
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Петрова(Семенова) (Семенова) Дарья Фролова (Флорова)
Мать ребёнка: Семенова(Обоева) (Обоева) Анастасия Калинникова
дер. Катино
Смерть
Неизвестно