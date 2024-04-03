Семенова Федосья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Семенов Фрол Федоров
Отец ребёнка: Семенов Федор Григорьев
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Семенова) Акулина Федорова
Отец ребёнка: Семенов Федор Григорьев
Рождение ребёнка
27.01.1835
Дочь: (Семенова) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Семенов Федор Григорьев
Рождение ребёнка
30.09.1845
Дочь: (Семенова) Пелагея Федорова
Отец ребёнка: Семенов Федор Григорьев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Семенова) Дарья Федорова
Отец ребёнка: Семенов Федор Григорьев
Смерть
Неизвестно