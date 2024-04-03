Семенова Федосья Васильева 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенова Федосья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Семенов Фрол Федоров

Отец ребёнка: Семенов Федор Григорьев

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Семенова) Акулина Федорова

Отец ребёнка: Семенов Федор Григорьев

Рождение ребёнка
27.01.1835

Дочь: (Семенова) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Семенов Федор Григорьев

Рождение ребёнка
30.09.1845

Дочь: (Семенова) Пелагея Федорова

Отец ребёнка: Семенов Федор Григорьев

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Семенова) Дарья Федорова

Отец ребёнка: Семенов Федор Григорьев

Смерть
Неизвестно

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