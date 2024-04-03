Семенов Федор Григорьев 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенов Федор Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Семенов Григорий Иванов

Мать: Устинья Петровна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Семенов Фрол Федоров

Мать ребёнка: Семенова Федосья Васильева

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Семенова) Акулина Федорова

Мать ребёнка: Семенова Федосья Васильева

Рождение ребёнка
27.01.1835

Дочь: (Семенова) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Семенова Федосья Васильева

Рождение ребёнка
30.09.1845

Дочь: (Семенова) Пелагея Федорова

Мать ребёнка: Семенова Федосья Васильева

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Семенова) Дарья Федорова

Мать ребёнка: Семенова Федосья Васильева

Смерть
Неизвестно

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