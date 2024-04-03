Семенов Григорий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Семенов Иван Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Петровна
Рождение ребёнка
10.04.1791
Сын: Семенов Аристарх Григорьевич
Мать ребёнка: Устинья Петровна
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Устинья Петровна
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Устинья Петровна
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Устинья Петровна
Смерть
1839