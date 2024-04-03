Семенов Григорий Иванов 1771 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Григорий Иванов

Семенов Григорий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Семенов Иван Семенов

Мать: Семенова Меланья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Петровна

Рождение ребёнка
10.04.1791

Сын: Семенов Аристарх Григорьевич

Мать ребёнка: Устинья Петровна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Семенов Федот Григорьев

Мать ребёнка: Устинья Петровна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Семенов Иван Григорьев

Мать ребёнка: Устинья Петровна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Семенов Федор Григорьев

Мать ребёнка: Устинья Петровна

Смерть
1839

Мы используем куки для улучшения работы сайта.