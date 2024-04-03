Семенов Иван Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти29.03.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Семенов Григорий Иванов
Мать: Устинья Петровна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Семенова) Аксинья Иванова
Мать ребёнка: Семенова Васса (Василиса) Потаповна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Семенова Васса (Василиса) Потаповна
Смерть
29.03.1852
Причина смерти: от водяной