Семенов Иван Григорьев 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенов Иван Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

29.03.1852

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Семенов Григорий Иванов

Мать: Устинья Петровна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Семенова) Аксинья Иванова

Мать ребёнка: Семенова Васса (Василиса) Потаповна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Семенов Никита Иванов

Мать ребёнка: Семенова Васса (Василиса) Потаповна

Смерть
29.03.1852
Причина смерти: от водяной

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