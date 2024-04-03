Семенов Иван Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Семенова Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Семенова) Ирина (Арина) Иванова
Мать ребёнка: Семенова Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Семенова Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Семенова Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Семенова) Аксинья Иванова
Мать ребёнка: Семенова Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Семенова) Мария Иванова
Мать ребёнка: Семенова Меланья Ивановна
Смерть
Неизвестно