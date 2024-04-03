Семенов Иван Семенов 1743 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенов Иван Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Семенов Семен Панкратович Основатель Фамилии

Мать: Семенова Марина Кондратьевна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Семенов Федосий Иванов

Мать ребёнка: Семенова Меланья Ивановна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Семенова) Ирина (Арина) Иванова

Мать ребёнка: Семенова Меланья Ивановна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Семенов Григорий Иванов

Мать ребёнка: Семенова Меланья Ивановна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Семенов Феофан Иванов

Мать ребёнка: Семенова Меланья Ивановна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Семенова) Аксинья Иванова

Мать ребёнка: Семенова Меланья Ивановна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Семенова) Мария Иванова

Мать ребёнка: Семенова Меланья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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