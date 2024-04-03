Семенов Семен Панкратович Основатель Фамилии
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Панкрат Степанович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Петрова Дарья Семенова
Мать ребёнка: Семенова Марина Кондратьевна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Семенов Иван Семенов
Мать ребёнка: Семенова Марина Кондратьевна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Тит Семенов Рекрут
Мать ребёнка: Семенова Марина Кондратьевна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Федосья Семенова
Мать ребёнка: Семенова Марина Кондратьевна
Смерть
1758