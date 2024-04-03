Семенов Семен Панкратович Основатель Фамилии 1707 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенов Семен Панкратович Основатель Фамилии

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Панкрат Степанович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Петрова Дарья Семенова

Мать ребёнка: Семенова Марина Кондратьевна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Семенов Иван Семенов

Мать ребёнка: Семенова Марина Кондратьевна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Тит Семенов Рекрут

Мать ребёнка: Семенова Марина Кондратьевна

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Федосья Семенова

Мать ребёнка: Семенова Марина Кондратьевна

Смерть
1758

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