Семенова Марина Кондратьевна 1715 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенова Марина Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

08.02.1767

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Петрова Дарья Семенова

Отец ребёнка: Семенов Семен Панкратович Основатель Фамилии

Рождение ребёнка
1743

Сын: Семенов Иван Семенов

Отец ребёнка: Семенов Семен Панкратович Основатель Фамилии

Рождение ребёнка
1744

Сын: Тит Семенов Рекрут

Отец ребёнка: Семенов Семен Панкратович Основатель Фамилии

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Федосья Семенова

Отец ребёнка: Семенов Семен Панкратович Основатель Фамилии

Смерть
08.02.1767
отпевание ( февраля 1767г Свидетели: Михаил Федоров и Аксен Петров

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