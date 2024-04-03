Семенова Марина Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смерти08.02.1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Петрова Дарья Семенова
Отец ребёнка: Семенов Семен Панкратович Основатель Фамилии
Рождение ребёнка
1743
Сын: Семенов Иван Семенов
Отец ребёнка: Семенов Семен Панкратович Основатель Фамилии
Рождение ребёнка
1744
Сын: Тит Семенов Рекрут
Отец ребёнка: Семенов Семен Панкратович Основатель Фамилии
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Федосья Семенова
Отец ребёнка: Семенов Семен Панкратович Основатель Фамилии
Смерть
08.02.1767
отпевание ( февраля 1767г Свидетели: Михаил Федоров и Аксен Петров