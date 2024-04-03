Семенов Федосий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Семенов Иван Семенов
Рождение ребёнка
1789
Сын: Семенов Григорий Федосеевич
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Семенова) Матрона Федосеевна
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Макарова(Семенова) (Семенова) Наталья Федосеевна
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно