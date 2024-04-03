Семенов Федосий Иванов 1761 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенов Федосий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Семенов Иван Семенов

Мать: Семенова Меланья Ивановна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Семенов Григорий Федосеевич

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Семенов Михаил Федосеев

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Семенова) Матрона Федосеевна

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Макарова(Семенова) (Семенова) Наталья Федосеевна

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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