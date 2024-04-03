Семенов Михаил Федосеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти16.09.1843
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Семенов Федосий Иванов
Мать: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Семенов Леонтий (Лев) Михайлов
Мать ребёнка: Мария
дер. Катино
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Семенова) Матрона Михайлова
Мать ребёнка: Мария
Смерть
16.09.1843
Причина смерти: Тресавичною