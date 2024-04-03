Семенов Михаил Федосеев 1793 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенов Михаил Федосеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

16.09.1843

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Семенов Федосий Иванов

Мать: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Семенов Леонтий (Лев) Михайлов

Мать ребёнка: Мария

дер. Катино
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Семенова) Матрона Михайлова

Мать ребёнка: Мария

Смерть
16.09.1843
Причина смерти: Тресавичною

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