Семенова Меланья Ивановна
Место рождениядер.Соколовка Ряжского уезда
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
дер.Соколовка Ряжского уезда
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Семенов Иван Семенов
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Семенова) Ирина (Арина) Иванова
Отец ребёнка: Семенов Иван Семенов
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Семенов Иван Семенов
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Семенов Иван Семенов
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Семенова) Аксинья Иванова
Отец ребёнка: Семенов Иван Семенов
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Семенова) Мария Иванова
Отец ребёнка: Семенов Иван Семенов
Смерть
Неизвестно