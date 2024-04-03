Семенова Меланья Ивановна 1744 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенова Меланья Ивановна

Место рождения

дер.Соколовка Ряжского уезда

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

дер.Соколовка Ряжского уезда
Рождение ребёнка
1761

Сын: Семенов Федосий Иванов

Отец ребёнка: Семенов Иван Семенов

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Семенова) Ирина (Арина) Иванова

Отец ребёнка: Семенов Иван Семенов

Рождение ребёнка
1771

Сын: Семенов Григорий Иванов

Отец ребёнка: Семенов Иван Семенов

Рождение ребёнка
1773

Сын: Семенов Феофан Иванов

Отец ребёнка: Семенов Иван Семенов

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Семенова) Аксинья Иванова

Отец ребёнка: Семенов Иван Семенов

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Семенова) Мария Иванова

Отец ребёнка: Семенов Иван Семенов

Смерть
Неизвестно

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