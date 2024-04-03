Долгов Семен Тимофеевич 1785 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Семен Тимофеевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Долгов Тимофей Акинфиевич

Мать: Долгова(Ситных) (Ситных) Прасковья Степановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида

Рождение ребёнка
1821

Сын: Долгов Александр Семенович

Мать ребёнка: Степанида

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1828

Сын: Долгов Павел Семенович

Мать ребёнка: Степанида

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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