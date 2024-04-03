Степанида 1788 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанида

Степанида

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Семен Тимофеевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Долгов Александр Семенович

Отец ребёнка: Долгов Семен Тимофеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1828

Сын: Долгов Павел Семенович

Отец ребёнка: Долгов Семен Тимофеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.