Хренова Гликерия (Лукерья) Зотова 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хренова Гликерия (Лукерья) Зотова

Место рождения

с. Просечье

Дата рождения

1813

Дата смерти

29.07.1889

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Просечье
Рождение ребёнка
1838

Сын: Хренов Алексей Петров

Отец ребёнка: Хренов Петр Васильев

Бракосочетание
10.?.1843

Муж: Хренов Петр Васильев

Петр Васильевич упоминается как крестьянин помещика Константина КозловаГликерия упоминается как вольноотпущенная крестьянка госпожи Марии Ниловны Машковой, Петр Васильевич вторым браком
Рождение ребёнка
15.10.1844

Дочь: Челушкина(Хренова) (Хренова) Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Хренов Петр Васильев

Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1849

Сын: Хренов Андрей Петров

Отец ребёнка: Хренов Петр Васильев

Рождение ребёнка
26.05.1851

Сын: Хренов Митрофан Петров

Отец ребёнка: Хренов Петр Васильев

Рождение ребёнка
29.01.1854

Сын: Хренов Егор Петрович

Отец ребёнка: Хренов Петр Васильев

Рождение ребёнка
28.06.1855

Дочь: Шикова(Хренова) (Хренова) Ольга Петрова

Отец ребёнка: Хренов Петр Васильев

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Хренова) Мавра Петрова

Отец ребёнка: Хренов Петр Васильев

Смерть
29.07.1889
Причина смерти: от старости

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