Хренова Гликерия (Лукерья) Зотова
Место рожденияс. Просечье
Дата рождения1813
Дата смерти29.07.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Просечье
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Хренов Петр Васильев
Бракосочетание
10.?.1843
Муж: Хренов Петр Васильев
Петр Васильевич упоминается как крестьянин помещика Константина КозловаГликерия упоминается как вольноотпущенная крестьянка госпожи Марии Ниловны Машковой, Петр Васильевич вторым браком
Рождение ребёнка
15.10.1844
Дочь: Челушкина(Хренова) (Хренова) Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Хренов Петр Васильев
Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1849
Сын: Хренов Андрей Петров
Отец ребёнка: Хренов Петр Васильев
Рождение ребёнка
26.05.1851
Отец ребёнка: Хренов Петр Васильев
Рождение ребёнка
29.01.1854
Сын: Хренов Егор Петрович
Отец ребёнка: Хренов Петр Васильев
Рождение ребёнка
28.06.1855
Дочь: Шикова(Хренова) (Хренова) Ольга Петрова
Отец ребёнка: Хренов Петр Васильев
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Хренова) Мавра Петрова
Отец ребёнка: Хренов Петр Васильев
Смерть
29.07.1889
Причина смерти: от старости