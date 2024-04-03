Челушкин Ефим Осипович 1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Ефим Осипович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1833

Дата смерти

13.12.1836

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Челушкин Осип Петрович

Мать: Челушкина(Долгова) (Долгова) 1Я Жена Аграфена (Агафья) Силантьевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
13.12.1836
Змеевка
От оспы

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