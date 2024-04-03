Челушкин Ефим Осипович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1833
Дата смерти13.12.1836
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Челушкин Осип Петрович
Мать: Челушкина(Долгова) (Долгова) 1Я Жена Аграфена (Агафья) Силантьевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
13.12.1836
Змеевка
От оспы