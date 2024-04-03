Челушкин Антон Осипович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Челушкин Осип Петрович
Мать: Челушкина(Долгова) (Долгова) 1Я Жена Аграфена (Агафья) Силантьевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1851
Дочь: (Челушкина) Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Челушкина(Скороходова) (Скороходова) Елена Егоровна
Рождение ребёнка
11.06.1852
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
16.02.1855
Рождение ребёнка
30.07.1856
Сын: Челушкин Андрей Антонович
Мать ребёнка: Челушкина(Скороходова) (Скороходова) Елена Егоровна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1858
Сын: Челушкин Михаил Антонович
Мать ребёнка: Челушкина(Скороходова) (Скороходова) Елена Егоровна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Челушкина(Скороходова) (Скороходова) Елена Егоровна
Смерть
Неизвестно