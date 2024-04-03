Челушкин Антон Осипович 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Антон Осипович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Челушкин Осип Петрович

Мать: Челушкина(Долгова) (Долгова) 1Я Жена Аграфена (Агафья) Силантьевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челушкина(Скороходова) (Скороходова) Елена Егоровна

Рождение ребёнка
06.01.1851

Дочь: (Челушкина) Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Челушкина(Скороходова) (Скороходова) Елена Егоровна

Рождение ребёнка
11.06.1852

Сын: Челушкин Емельян Антонович

Мать ребёнка: Челушкина(Скороходова) (Скороходова) Елена Егоровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
16.02.1855

Сын: Челушкин Поликарп Антонович

Мать ребёнка: Челушкина(Скороходова) (Скороходова) Елена Егоровна

Рождение ребёнка
30.07.1856

Сын: Челушкин Андрей Антонович

Мать ребёнка: Челушкина(Скороходова) (Скороходова) Елена Егоровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1858

Сын: Челушкин Михаил Антонович

Мать ребёнка: Челушкина(Скороходова) (Скороходова) Елена Егоровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1859

Сын: Челушкин Иван Антонович

Мать ребёнка: Челушкина(Скороходова) (Скороходова) Елена Егоровна

Смерть
Неизвестно

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