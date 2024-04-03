Челушкина(Скороходова) (Скороходова) Елена Егоровна 16.05.1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Скороходова) (Скороходова) Елена Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1832

Дата смерти

01.06.1884

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1832

Отец: Скороходов Егор Григорьев

Мать: Скороходова(Долгова) (Долгова) Акулина Михеевна 1Я Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челушкин Антон Осипович

Крещение
21.05.1832
Николаевская церковь с. Лычное
Восприемники: покойной поручицы Екатерины Алексеевны Апряниной крестьяне Назар Федоров и Анисья Михеева
Рождение ребёнка
06.01.1851

Дочь: (Челушкина) Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Челушкин Антон Осипович

Рождение ребёнка
11.06.1852

Сын: Челушкин Емельян Антонович

Отец ребёнка: Челушкин Антон Осипович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
16.02.1855

Сын: Челушкин Поликарп Антонович

Отец ребёнка: Челушкин Антон Осипович

Рождение ребёнка
30.07.1856

Сын: Челушкин Андрей Антонович

Отец ребёнка: Челушкин Антон Осипович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1858

Сын: Челушкин Михаил Антонович

Отец ребёнка: Челушкин Антон Осипович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1859

Сын: Челушкин Иван Антонович

Отец ребёнка: Челушкин Антон Осипович

Смерть
01.06.1884
Причина смерти: от чахотки

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