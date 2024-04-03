Челушкина(Скороходова) (Скороходова) Елена Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1832
Дата смерти01.06.1884
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1832
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
21.05.1832
Николаевская церковь с. Лычное
Восприемники: покойной поручицы Екатерины Алексеевны Апряниной крестьяне Назар Федоров и Анисья Михеева
Рождение ребёнка
06.01.1851
Дочь: (Челушкина) Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Челушкин Антон Осипович
Рождение ребёнка
11.06.1852
Сын: Челушкин Емельян Антонович
Отец ребёнка: Челушкин Антон Осипович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
16.02.1855
Сын: Челушкин Поликарп Антонович
Отец ребёнка: Челушкин Антон Осипович
Рождение ребёнка
30.07.1856
Сын: Челушкин Андрей Антонович
Отец ребёнка: Челушкин Антон Осипович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1858
Сын: Челушкин Михаил Антонович
Отец ребёнка: Челушкин Антон Осипович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Челушкин Антон Осипович
Смерть
01.06.1884
Причина смерти: от чахотки