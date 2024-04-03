Челушкин Емельян Антонович 11.06.1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Емельян Антонович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

11.06.1852

Дата смерти

07.04.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1852

Отец: Челушкин Антон Осипович

Мать: Челушкина(Скороходова) (Скороходова) Елена Егоровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
13.06.1852
Христорождественская церковь села Старокленское
Смерть
07.04.1874
Причина смерти: от чахотки

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