Челушкин Емельян Антонович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения11.06.1852
Дата смерти07.04.1874
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1852
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
13.06.1852
Христорождественская церковь села Старокленское
Смерть
07.04.1874
Причина смерти: от чахотки