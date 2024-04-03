Челушкин Дементий Осипович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1814
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Челушкин Осип Петрович
Мать: Челушкина(Долгова) (Долгова) 1Я Жена Аграфена (Агафья) Силантьевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
11.11.1832
Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
17.02.1852
Сын: Челушкин Иван Дементьевич
Мать ребёнка: Челушкина(Антонова) (Антонова) Агриппина Антоновна
Дементий записан как Диомид
Смерть
1854
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии