Челушкин Дементий Осипович 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Дементий Осипович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1814

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Челушкин Осип Петрович

Мать: Челушкина(Долгова) (Долгова) 1Я Жена Аграфена (Агафья) Силантьевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челушкина Аграфена Ивановна

Бракосочетание
11.11.1832

Жена: Челушкина(Антонова) (Антонова) Агриппина Антоновна

Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
17.02.1852

Сын: Челушкин Иван Дементьевич

Мать ребёнка: Челушкина(Антонова) (Антонова) Агриппина Антоновна

Дементий записан как Диомид
Смерть
1854
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

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