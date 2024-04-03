(Челушкина) Анна Осиповна 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Челушкина) Анна Осиповна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Челушкин Осип Петрович

Мать: Челушкина(Долгова) (Долгова) 1Я Жена Аграфена (Агафья) Силантьевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
06.?.1836

Муж: Селявин Семен Федотов

Семен вторым браком
Рождение ребёнка
15.07.1844

Сын: Селявин Владимир Семенович

Отец ребёнка: Селявин Семен Федотов

Смерть
Неизвестно

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