(Челушкина) Анна Осиповна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Челушкин Осип Петрович
Мать: Челушкина(Долгова) (Долгова) 1Я Жена Аграфена (Агафья) Силантьевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
06.?.1836
Семен вторым браком
Рождение ребёнка
15.07.1844
Сын: Селявин Владимир Семенович
Отец ребёнка: Селявин Семен Федотов
Смерть
Неизвестно