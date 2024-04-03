Фирсова(Челушкина) (Челушкина) Христина Ерофеевна 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фирсова(Челушкина) (Челушкина) Христина Ерофеевна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1824

Дата смерти

19.09.1888

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Челышкин Ерофей Петрович

Мать: Челышкин (Челушкин) Евдокия

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирсов Дмитрий Меньшой Евстигнеев

Рождение ребёнка
08.11.1843

Сын: Фирсов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Меньшой Евстигнеев

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Фирсова) Фотиния Дмитриева

Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Меньшой Евстигнеев

Рождение ребёнка
19.07.1850

Дочь: Харитонова(Фирсова) (Фирсова) 1Я Жена Олимпиада Дмитриевна

Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Меньшой Евстигнеев

Рождение ребёнка
1857

Сын: Фирсов Назар Дмитриевич

Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Меньшой Евстигнеев

Смерть
19.09.1888
Причина смерти: от удушья

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