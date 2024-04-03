Фирсова(Челушкина) (Челушкина) Христина Ерофеевна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1824
Дата смерти19.09.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1843
Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Меньшой Евстигнеев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Фирсова) Фотиния Дмитриева
Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Меньшой Евстигнеев
Рождение ребёнка
19.07.1850
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Меньшой Евстигнеев
Смерть
19.09.1888
Причина смерти: от удушья