Фирсов Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1843
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова(Фирсова?) Марфа Михайлова
Мать ребёнка: Фирсова Аксинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Сафронова(Фирсова) (Фирсова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Фирсова Аксинья Григорьевна
Рождение ребёнка
15.08.1870
Дочь: (Фирсова) Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Фирсова Аксинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Фирсова Аксинья Григорьевна
Рождение ребёнка
27.10.1873
Мать ребёнка: Фирсова Аксинья Григорьевна
Рождение ребёнка
31.07.1876
Дочь: (Фирсова) Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Фирсова Аксинья Григорьевна
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
12.11.1877
Дочь: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна
Мать ребёнка: Фирсова Аксинья Григорьевна
Рождение ребёнка
10.07.1884
Дочь: (Фирсова) Евфимия Михайловна
Мать ребёнка: Фирсова Аксинья Григорьевна
Смерть
Неизвестно