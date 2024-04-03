Фирсов Михаил Дмитриевич 08.11.1843 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФирсов Михаил Дмитриевич

Фирсов Михаил Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1843

Отец: Фирсов Дмитрий Меньшой Евстигнеев

Мать: Фирсова(Челушкина) (Челушкина) Христина Ерофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова(Фирсова?) Марфа Михайлова

Мать ребёнка: Фирсова Аксинья Григорьевна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Сафронова(Фирсова) (Фирсова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Фирсова Аксинья Григорьевна

Рождение ребёнка
15.08.1870

Дочь: (Фирсова) Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Фирсова Аксинья Григорьевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Фирсов Семен Михайлов

Мать ребёнка: Фирсова Аксинья Григорьевна

Рождение ребёнка
27.10.1873

Сын: Фирсов Степан Михайлов

Мать ребёнка: Фирсова Аксинья Григорьевна

Рождение ребёнка
31.07.1876

Дочь: (Фирсова) Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Фирсова Аксинья Григорьевна

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
12.11.1877

Дочь: Дронова(Фирсова) (Сафронова) Степанида Михайловна

Мать ребёнка: Фирсова Аксинья Григорьевна

Рождение ребёнка
10.07.1884

Дочь: (Фирсова) Евфимия Михайловна

Мать ребёнка: Фирсова Аксинья Григорьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.