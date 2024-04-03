Фирсов Дмитрий Меньшой Евстигнеев 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фирсов Дмитрий Меньшой Евстигнеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Фирсов Евстигней Фирсович

Мать: Фирсова 1Я Жена Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирсова(Челушкина) (Челушкина) Христина Ерофеевна

Рождение ребёнка
08.11.1843

Сын: Фирсов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Фирсова(Челушкина) (Челушкина) Христина Ерофеевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Фирсова) Фотиния Дмитриева

Мать ребёнка: Фирсова(Челушкина) (Челушкина) Христина Ерофеевна

Рождение ребёнка
19.07.1850

Дочь: Харитонова(Фирсова) (Фирсова) 1Я Жена Олимпиада Дмитриевна

Мать ребёнка: Фирсова(Челушкина) (Челушкина) Христина Ерофеевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Фирсов Назар Дмитриевич

Мать ребёнка: Фирсова(Челушкина) (Челушкина) Христина Ерофеевна

Смерть
Неизвестно

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