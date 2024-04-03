Фирсов Дмитрий Меньшой Евстигнеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1843
Мать ребёнка: Фирсова(Челушкина) (Челушкина) Христина Ерофеевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Фирсова) Фотиния Дмитриева
Мать ребёнка: Фирсова(Челушкина) (Челушкина) Христина Ерофеевна
Рождение ребёнка
19.07.1850
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Фирсова(Челушкина) (Челушкина) Христина Ерофеевна
Смерть
Неизвестно